Die Morgensonne taucht die grauen Spitzen der Nordkette in goldenes Licht. Ein Anblick, bei dem Besuchern und Einheimischen gleichermaßen die Augen leuchten. Auch mitten in der Stadt? Ja! Die Berge sind unsere ständigen Begleiter. Auch in der Stadt sieht man sie ringsum und wir schielen immer mit einem Auge auf sie. Für Freizeitfeeling während der Arbeit ebenso wie bei beim Stadtbummel, zur Schulstunde oder während wir Wandern, Biken und Skifahren. Innsbruck ist mehr: mehr als Stadt, mehr als Berge, mehr als nur Urlaub. Innsbruck ist ein alpin-urbanes Erlebnis.



Die Region Innsbruck



Die Region Innsbruck ist weitaus mehr als die Stadt. Sie besteht aus 40 Orten, die alle Wünsche erfüllen. Eine Unterkunft im Grünen, in einem idyllischen Dorf, im Stadtzentrum oder auf 2.000 Metern. Besuchen Sie zum Beispiel das Mieminger Plateau westlich von Innsbruck. Die sonnenverwöhnte Gegend liegt auf einem Hochplateau mit grünen Wiesen und lauschigen Wäldchen. Ideal zum Golfen, Genussradeln, Spazieren und Langlaufen.

Die imposante Mieminger Kette liegt vor der Haustür: für ausgedehnte Wandertouren und anspruchsvolle Gipfelerkundungen.



Übernachten in Innsbruck und Umgebung



Wer in der Stadt übernachtet, hat Sehenswürdigkeiten, Geschäfte und Restaurants vor der Haustür. Genießen Sie das Nachtleben der Studentenstadt! Bei einem abendlichen Spaziergang durch die Altstadt haben Sie die kleinen Gassen beinahe für sich allein. Oder zieht es Sie aus der Stadt? Zahlreiche Orte im Inntal sind ideal für all jene, die gerne gut angebunden sind. Sie sind ausgezeichnete Ausgangspunkte für eine Vielzahl an Unternehmungen von Wandern über Biken bis zu etlichen Wintersportarten. Sie sind ebenso ideal, falls Sie nur einen Zwischenstopp bei uns einlegen und bald wieder weiterreisen. Besuchen Sie auch die Orte im Süden und Südwesten Innsbrucks. Sie schauen von einer Anhöhe hinunter ins Tal. Und brechen gleich von der Unterkunft auf zu Urlaubserlebnissen in der Natur.